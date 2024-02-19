‘Ahmet Kaya’ filminin yapımcısından açıklama geldi

1 Mart'ta vizyona girecek olan Ahmet Kaya'nın hayatını anlatacak olan 'Ahmet'in Türküsü' filmi hakkında yapım şirketi Erbay Medya'dan yeni bir açıklama geldi.

Yapım şirketinden yapılan açıklamada "Filmin vizyona girmesiyle ilgili önünde hiçbir engel kalmamıştır" denildi.

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada filmi asla desteklemediklerini açıklamıştı.

"HİÇBİR ENGEL KALMAMIŞTIR"

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Gülten Kaya'nın gündem olan sözlerinin ardından yapım şirketi Erbay Medya, filmle ilgili açıklama yaptı.

Erbay Medya'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Müzik dünyasının unutulmaz ismi Ahmet Kaya'nın hikâyesini farklı bir pencereden anlattığımız ve heyecan duyduğumuz 'Ahmet'in Türküsü' filmi hakkında son günlerde çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberler bizleri çok üzmüştür. Filmimiz hakkında daha önce başlatılan yasal süreç lehimize sonuçlanarak kesin kararla tamamlanmış olup filmin vizyona girmesiyle ilgili önünde hiçbir engel kalmamıştır. Duayen isim Ahmet Kaya'yı çok özel anılarla anlattığımız ve sevenleriyle buluşturmak istediğimiz filmimiz 1 Mart Cuma günü tüm sinemalarda vizyona girecektir."

Kaynak: Haber Merkezi