Altın kısa vadede ne olur?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü 9 bin 300 puan seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Geçtiğimiz haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları ise perşembe ve cuma günleri yönünü yukarı çevirdi.

Yılbaşından bu yana ise yatırım araçlarındaki getiriler merak ediliyor. Peki altın, borsa, mevduat ve dövize göre en yüksek kazanç sağlayan hangisi oldu? Borsa ve gram altın için tahminler neler? Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e açıkladı. Baydar gram altın için ‘bu seviyenin görülme ihtimali yüksek’ dedi.

‘TEKNİK GÖSTERGELER ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZI SÖYLÜYOR’

Ekonomist Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde: “Borsada teknik olarak yukarı sinyalleri devam ediyor. Borsada 9400 puan seviyeleri hala kritik direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak teknik göstergelerinin aşırı riskli bölgede olması çok dikkatli olmamızı söylemektedir.

BORSAYI CAZİP KILAN İKİ NEDEN!

Global piyasalarda enflasyonun beklentilerin üzerinde çıkması nedeniyle gelen alımların da etkisi var. Özellikle teknoloji yoğun şirketlere olan ilgi piyasaların yukarı gitmesine de neden oluyor. O yüzden %0.96’lık artışla bilişim sektörü en fazla artan sektör oldu. Bunun yanında açıklanan şirket karları da oldukça iyi gelince, bu durum borsa için moral kaynağı oluyor. Hem enflasyon nedeniyle artan bilanço aktif değerlerinin etkisi hem de gelen güzel karlılıklar borsaya ilginin devam etmesine neden olmaktadır.

YILBAŞINDAN BU YANA EN ÇOK KAZANDIRAN HANGİSİ?

Dönemsel olarak baktığımızda yılbaşından bu yana en yüksek getiri borsada. Altına ve dövize bakarsak nispeten yatay seyirde bir hareket söz konusu. Faizlerde ise aylık getiriler %3-5 arası değişmektedir. Ancak bu artışa karşın borsada hisse bazında hareketlerin değişiklik gösterdiğini de unutmamak lazım.

‘CİDDİ KAYIPLARA SEBEP OLABİLİR’

Şu an zirve seviyesinin çok çok altında olan bir sürü hisse senedi var. Dolayısıyla, endeks yorumuyla bu hisse senetlerinin aynı durumda olamayacağı unutulmamalı. O yüzden temettü verimi yüksek, iyi yönetilen şirketler borsada her zaman kazandırır. Ancak kısa vadede fiyat dalgalanmaları nedeniyle kayıplar olacağından alınca asla düşmeyecekmiş gibi bir mantıkla olaya bakmak ciddi kayıplara sebep olabilir. Bir yandan yüksek çıkan enflasyon verileri borsalarda alıma sebep olurken, faiz indirimlerinin ötelenebileceği beklentileri de her zaman kar satışı bahanesi olarak kullanılacaktır.

BORSADA YENİ HEDEF NE?

Dolar bazında 9412 civarı direnç seviyesi hala önemini korumaktadır. Ayrıca cuma günü kapanışı tipik bir "key reversal" sinyali verdiğinden, haftanın ilk günü dolar bazında düşerek açılma riskini de artırıyor.

‘HAFTANIN İLK GÜNÜ DİKKATLİ OLMAK LAZIM’

Bu tür sinyaller genelde bir gün öncesinin en düşük seviyesinin altını deneyebileceği anlamına gelir. O yüzden haftanın ilk günü dikkatli olmak lazım. Şimdilik orta vade riskli-yukarı sinyalleri devam ettiğinden daha sonraki günlerde tekrar yükselişe geçme potansiyeli devam ediyor. Ancak global piyasalarda davranış değişikliği olursa, içeride yabancı davranışlarının da buna göre olacağı unutulmamalıdır.

ALTINDA SERT HAREKETLERİN NEDENİ NE?

ABD enflasyon verilerinin yüksekliği faizlerin kısa vadede düşürülmesi umutlarını kaybettirince, altının düşüşüne neden oldu. Ons altın fiyatı 1984 seviyelerine kadar düşerek aşağı trend sinyallerinin gelmesine neden oldu.

GRAM ALTINDA KISA VADELİ TAHMİN!

Ancak son 2 iş günü gelen tepki alımları ile 2015 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Tekrar yukarı sinyallerinin gelmesi için önce 2021 sonra da 2039 seviyelerinde tutunması gerekmektedir. Ons altın hareketi yurt içi gram altın fiyatını belirlemeye devam edeceğinden, bahsettiğimiz seviyeleri iyi takip etmek gerekmektedir. Gram altında bu tepki hareketine bağlı olarak yükselişini sürdürebilir.

Gram altında yukarı sinyallerinin gelmesi için 2013 TL seviyesinin test edilmesi gerekmektedir. Şimdilik bu ihtimalin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

GRAM ALTINDA YIL SONU HEDEFİ!

Gram altında fiyatlardaki değişiklik yılın ikinci yarısında faiz indirimlerinin artmasıyla daha belirgin olacaktır diye düşünüyoruz. En azından yıl sonunda enflasyon oranının altında kalmayacağını düşünüyoruz. Global jeopolitik risklerin çözümü, altında satış baskısını artırabilir. Gerek İsrail katliamı gerekse Rusya-Ukrayna savaşı sonlandırılabilirse bu durum altına satışı getirebilir. Bu risk göz ardı edilmemelidir. Gram altında yıl sonu hedefi olarak 2900 lira seviyelerini bekliyorum.”