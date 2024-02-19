Derince’de korku yaratan ev

Derince Çenedağ Mahallesi Nurhayat Sokak’ta bulunan daire sahibi tarafından kullanılmayınca bağımlıların mekanı oldu. Alkol ve uyuşturucu bağımlılarının daireye girmesi çevrede yaşayanları endişelendiriyor. Eşyaların bulunduğu dairede yatıp kalkanlar eve de hasar veriyor. Daireye girip çıkanların belli olmaması korku yaratıyor. Bina aynı zamanda çöplerle doldu.
ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİLER
Vatandaşlar, emniyet ve belediyenin evde inceleme yapmasını ve gerekli önlemleri almasını istedi. Evin çöplerle dolduğunu, bağımlılar nedeniyle endişe duyduklarını belirten vatandaşlar, “Daireye kimin girip çıktığı belli değil. Korkuyoruz, önlem alınmasını istiyoruz.” dedi.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.