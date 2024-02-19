Derince’de korku yaratan ev

Derince Çenedağ Mahallesi Nurhayat Sokak’ta bulunan daire sahibi tarafından kullanılmayınca bağımlıların mekanı oldu. Alkol ve uyuşturucu bağımlılarının daireye girmesi çevrede yaşayanları endişelendiriyor. Eşyaların bulunduğu dairede yatıp kalkanlar eve de hasar veriyor. Daireye girip çıkanların belli olmaması korku yaratıyor. Bina aynı zamanda çöplerle doldu.

ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİLER

Vatandaşlar, emniyet ve belediyenin evde inceleme yapmasını ve gerekli önlemleri almasını istedi. Evin çöplerle dolduğunu, bağımlılar nedeniyle endişe duyduklarını belirten vatandaşlar, “Daireye kimin girip çıktığı belli değil. Korkuyoruz, önlem alınmasını istiyoruz.” dedi.

Kaynak: İHA