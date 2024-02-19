İSU çalışanı 37 yaşında yaşamını yitirdi

Başiskele Yuvacık’ta ablası ile birlikte yaşayan Muhammet Eşe, dün sabah saatlerinde uyanmayınca ablası odasına girdi. Ablası, Muhammet Eşe’nin cansız bedeni ile karşılaştı. İki defa anjiyo olan Muhammet Eşe’nin kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi. Eşe’nin babasının da 37 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
ORDU’DA TOPRAĞA VERİLECEK
Bekar olan Muhammet Eşe’nin cenazesi bugün memleketi Ordu’nun Korgan ilçesi Karakışla Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.