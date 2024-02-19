Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

‘Yeşil yakalı’ eleman arayışı! Sektör personel bulamıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

İklim değişikliğiyle mücadele nedeniyle şirketler yeşil teknolojilere yatırım peşinde.

‘Yeşil yakalı’ eleman arayışı! Sektör personel bulamıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yeşil yatırım 2022’de dünyada 1,1 trilyon dolarla rekor kırdı. Türkiye’nin elektik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı geçen yıl yüzde 50’yi aştı. Çevreyle ilgili sektörlerde çalışan eğitimli, tecrübeli personel için “yeşil yakalı” deniliyor. Dünya Ekonomik Forumu da yeşil yakalıların önemini vurguluyor. Ancak sanayi, yeşil yakalı eleman bulmakta zorlanıyor. Sanayicilerin % 74’ü yeşil yeteneklerin peşinde koşuyor.

HANGİ MESLEKLER?

Yeşil yakalılar arasında atık yönetimi, geri dönüşüm gibi çevre alanında çalışanlar, yeşil bina mimarları, güneş ve rüzgâr enerjisi mühendis ve kurulumcuları, organik çiftçiler, çevre avukatları, ekoloji eğitmenleri ve sürdürülebilirlik danışmanları gibi meslekler yer alıyor.

‘LİSANSA DAHİL EDİLMELİ’

Yenilenebilir enerji sektöründe eleman açığı olduğunu belirten Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan şunları söyledi: “Sanayi, nitelikli eleman bulmakta zorlanıyor. Yenilenebilir enerji teknolojileri lisans müfredatına dahil edilmeli. Meslek liseleri artmalı. Artık tüm işletmeler, üretim maliyetini düşürmek için enerjisini güneş veya rüzgârdan alma peşinde. Bir de Avrupa’ya ihracat yapıyorsa, sınırda karbon uygulaması nedeniyle bunu yapmak zorunda. Bunun için ya çatısına güneş panelleri yerleştirip ihtiyacını karşılıyor ya da bir araziye güneş santrali kurup ihtiyaç fazlasını satıyor. Burayı işletmek, bakımını yapmak için de yeşil yakalı çalışana ihtiyaç var.”

Kaynak: Milliyet

# VAR, Türkiye

19 Şub 2024 - 09:54 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.048.045 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Küresel piyasalar yoğun bilanço haftasına temkinli başladı mask
Küresel piyasalar yoğun bilanço haftasına temkinli başladı
‘Yeşil yakalı’ eleman arayışı! Sektör personel bulamıyor mask
‘Yeşil yakalı’ eleman arayışı! Sektör personel bulamıyor
Kamuya sözleşmeli personel alınacak mask
Kamuya sözleşmeli personel alınacak
Yeni başkanlı ilk faiz kararı... Perşembe günü açıklanacak mask
Yeni başkanlı ilk faiz kararı... Perşembe günü açıklanacak
Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması talebi mask
Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması talebi
Küresel ekonomide durgunluk ve resesyon kaygıları büyüyor mask
Küresel ekonomide durgunluk ve resesyon kaygıları büyüyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL