‘Yeşil yakalı’ eleman arayışı! Sektör personel bulamıyor

Yeşil yatırım 2022’de dünyada 1,1 trilyon dolarla rekor kırdı. Türkiye’nin elektik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı geçen yıl yüzde 50’yi aştı. Çevreyle ilgili sektörlerde çalışan eğitimli, tecrübeli personel için “yeşil yakalı” deniliyor. Dünya Ekonomik Forumu da yeşil yakalıların önemini vurguluyor. Ancak sanayi, yeşil yakalı eleman bulmakta zorlanıyor. Sanayicilerin % 74’ü yeşil yeteneklerin peşinde koşuyor.

HANGİ MESLEKLER?

Yeşil yakalılar arasında atık yönetimi, geri dönüşüm gibi çevre alanında çalışanlar, yeşil bina mimarları, güneş ve rüzgâr enerjisi mühendis ve kurulumcuları, organik çiftçiler, çevre avukatları, ekoloji eğitmenleri ve sürdürülebilirlik danışmanları gibi meslekler yer alıyor.

‘LİSANSA DAHİL EDİLMELİ’

Yenilenebilir enerji sektöründe eleman açığı olduğunu belirten Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan şunları söyledi: “Sanayi, nitelikli eleman bulmakta zorlanıyor. Yenilenebilir enerji teknolojileri lisans müfredatına dahil edilmeli. Meslek liseleri artmalı. Artık tüm işletmeler, üretim maliyetini düşürmek için enerjisini güneş veya rüzgârdan alma peşinde. Bir de Avrupa’ya ihracat yapıyorsa, sınırda karbon uygulaması nedeniyle bunu yapmak zorunda. Bunun için ya çatısına güneş panelleri yerleştirip ihtiyacını karşılıyor ya da bir araziye güneş santrali kurup ihtiyaç fazlasını satıyor. Burayı işletmek, bakımını yapmak için de yeşil yakalı çalışana ihtiyaç var.”

Kaynak: Milliyet