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Sabah namazı buluşmaları sürüyor

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Derince’de pazar günleri düzenlenen sabah namazı buluşması bu kez Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan Yıldırım Camii’nde gerçekleşti.

Sabah namazı buluşmaları sürüyor mask
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Derince’de pazar günleri her hafta farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmalarına bu kez Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan Yıldırım Camii ev sahipliği yaptı. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği sabah namazı buluşmasına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Hep birlikte kılınan sabah namazının ardından dualar ve sohbetlerle devam eden program ikramların ardından noktalandı.

Kaynak: Bülten

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19 Şub 2024 - 10:05 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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