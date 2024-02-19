Stadyum bağlantı yolundaki köprünün kiriş montajı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya-Stadyum bağlantı yolu projesi kapsamında TEM Otoyolu üzerinde yapılacak köprü için 78 adet fore kazık çakıldı. TEM Otoyolu üzerindeki menfez yıkılarak ulaşımı sağlayacak 2 gidiş 2 geliş köprünün yapımı için kiriş montajlarına başlandı. İstanbul istikametindeki 18 adet öngermeli kiriş montajı tamamlandı. İstanbul istikametinin tamamlanması sonrası Ankara istikametine 19 adet olmak üzere toplam 36 adet kiriş montajı yapılacak.

3 ADET KÖPRÜ YAPILACAK

Bağlantı yolları dâhil 13 km uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak Köseköy Koridoru Alikahya-Stadyum bağlantı yolu için D-100 Karayolundan TEM Otoyoluna bağlanan yolun genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde 1 adet, TEM Otoyolu üzerinde 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü, D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi olacak.

Kaynak: Bülten