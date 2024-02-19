MHP'den dikkat çeken seçim videosu

Yerel seçime günler kala MHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yeni bir tanıtım videosu geldi. "31 Mart'ta algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" başlığıyla paylaşılan video, sosyal medyada gündem oldu. Videoyu yorumlayan Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, "Tırnaklarıyla çalışan adam var ama kamera açısı genişledikçe gördük ki aslında dağa tırmanan değil, zeminde tamamen farklı bir reklam çalışmasında duran, aslında hiç bir şekilde tırmanmayan birini görmüş olduk" dedi.

Peki, algı operasyonlarına vurgu yapılan videoda kime gönderme yapılıyor? Nur Tuğba Aktay, "Burada açıkça, net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapılmış olduğunu hepimiz hemfikiriz. Çünkü şimdiye kadar yapmış olduğu algı belediyeciliği bir taraftan, çok çalışıyormuş gibi zorluklarla mücadele ediyormuş gibi gözükse de arka planda aslında bunun tamamen çok farklı olduğu, tamamen algı ve sosyal medya manipülasyonları üzerinden İBB'yi yönettiğine şahitlik ettik" diye konuştu.

Kaynak: NTV