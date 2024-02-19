Gençlik merkezleri çocuklar ve gençlerle güzel

Dumluınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ni ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün burada çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın da hazır bulunduğu programda gençlere çorba ikramında bulunan Başkan Aygün, hizmete sundukları gençlik ve spor merkezlerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Eğitim ve spora farklı bir bakış açısı kazandıran Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde farklı branşlarda spor, sanat ve değerler eğitimi veriliyor.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.