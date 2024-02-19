Trabzonlulardan Söğüt’e tam destek

Körfez Trabzonlular Derneği, hafta sonu Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt’ü kahvaltıda ağırladı. Başkan Söğüt ile birlikte buluşmaya AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve ilçe yöneticileri de katıldı. Karşılıklı sohbet havasında gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Söğüt, 5 yılda ilçeye yapılan ve önümüzdeki dönem yapmayı planladığı projelerle ilgili de bilgi verdi.
TRABZONLULAR HEP YANIMIZDA OLDU
Trabzonlular’dan her zaman AK Parti’ye büyük destek gördüklerini belirten Başkan Söğüt, “Bugün de sizlerle bir arada olmak, aynı sofrayı paylaşmak beni mutlu ediyor. Yeni Türkiye yüzyılında Körfezimize yeni değerler katmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Tabi bunu yaparken tek başımıza değil, STK’larımızla birlikte hareket ediyoruz.
SÜREKLİ İSTİŞARE İÇİNDEYİZ
Körfez Trabzonlular Derneğimiz de bu noktada sürekli olarak istişare ettiğimiz sivil toplum kuruluşlarımızdan bir tanesi. Bizleri her zamanki gibi en güzel şekilde ağırladınız, misafir ettiniz. Bizler de sizlerin desteği ve vatandaşlarımızın teveccühü ile inşallah 31 Mart’tan sonra da Körfezimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.