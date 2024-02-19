Milletvekili Yaman: Tahir Büyükakın ile gurur duydum

KOCAELİ HALKINA OLAN HİZMET AŞKINI GÖRDÜM

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesini değerlendirirken şunları söyledi: “Ben içeride bir şehrin hizmetkârının, şehri emininin bir şehre olan sevdasını gördüm, bir şehre olan aşkını gördüm. Bir belediye başkanının en fazla aranan özelliği o şehre aidiyet duygusu, içeride Tahir Büyükakın’ın Kocaeli’ye olan sevdasını gördüm. Kocaeli halkına olan hizmet aşkını gördüm. Kocaelili olarak Tahir Büyükakın ile gurur duydum.

BEN BAŞKANIMI KUTLUYORUM

Bir lider kente bu kadar mı hâkim olur. Darıca’nın sokaklarından, caddelerinden Kandıra sokaklarına kadar biliyor. Görsellerde yazmamasına rağmen ‘Şu sokak, şu cadde’ diyor. Asli işler dışında bu şehrin, bu şehirde yaşayan insanların standartlarını nasıl arttırabilirim çabasını gördüm. Tahir başkanıma çıktığı bu yolda, bu aziz millete hizmetkârlık yolunda başarılar diliyorum. Çok güzel hizmetler, çok güzel projeler var. Çok güzel vaatler var, ben başkanımı kutluyorum, tebrik ediyorum”