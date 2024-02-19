Milletvekili Katırcıoğlu: Her kesime dokunabilecek bir proje tanıtımı

KOCAELİ’Yİ AYAĞA KALDIRACAK PROJE TANITIMI YAPTIK

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesini değerlendirdi. Milletvekili Katırcıoğlu, beyanname ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Gerçekten ’10 numara 5 yıldız’ derler ya halk arasında böyle bir beyanname hazırlanmış. Türkiye’nin, Kocaeli’nin artı yüzyılına değer katacak, vizyon tutacak ve sadece kendi başkanlık dönemine ait olmayan, Kocaeli’yi ayağa kaldıracak, çehresini değiştirecek proje tanıtımını yaptık.

İZMİT YENİDEN GERÇEK BELEDİYECİLİKLE TANIŞACAK

Ulaşımdan tutun kentsel yenilenmeye, sosyal ve kültürel alanlardaki bütün projeler kadına, çocuğa, yaşlılara, gençlere, engellilere yani toplumun her kesimine dokunabilecek bir proje tanıtımı oldu. Şaşırmadık, Kocaeli AK Parti’nin gerçek belediyeciliğiyle 22 yıl önce tanıştı. İzmit’te kısa bir molamız oldu ama her şerde bir hayır var. İzmitli kardeşlerimiz aradaki farkı görme fırsatını yakaladı. İzmit yeniden gerçek belediyecilikle tanışacak. 13-0 ve oy oranımızı yükselterek yolumuza devam edeceğiz”