Milletvekili Hülagü: "Depreme hazırlıklı olmamız lazım"

NE KATABİLİRİM HEYECANI VAR

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesini değerlendirdi. Milletvekili Hülagü şunları söyledi: “Güzel bir sunum oldu. Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi, genel sekreterlik, valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı bakıldığında Tahir başkanın ciddi bir bilgi birikimi var. Bu kentin çocuğu, kentte doğmuş ve büyümüş. Buraya ne katabilirim heyecanı var. Projelerini çok beğendim, özellikle kentsel dönüşümde bütün paydaşları düşünerek bir yapının dikkate alınması kent için önemli."

DEPREME HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM

"99 depreminde 9 saat göçükte kaldığım için yaşananı iyi biliyorum. 11 ilimizde 6 Şubat’ta ciddi bir yıkım meydana geldi. Bugün oralarda ciddi bir dönüşüm var. Bitişiğimizdeki İstanbul’da büyük bir deprem bekleniyor, orada bir şey yapılmadığını göz önüne alınca kette acıları tekrar yaşamamak için depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bu noktada sunumu çok beğendim. İnsana odaklı bir sunum. Şeyh Edebali’nin söylediği gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’, devletin yaşaması da insanlarla mümkün. İnşallah, biz de bu projelerin takipçisi olacağız ve elimizden geleni yapacağız”