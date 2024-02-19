Milletvekili Hülagü: "Depreme hazırlıklı olmamız lazım"

NE KATABİLİRİM HEYECANI VAR
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesini değerlendirdi. Milletvekili Hülagü şunları söyledi: “Güzel bir sunum oldu. Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi, genel sekreterlik, valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı bakıldığında Tahir başkanın ciddi bir bilgi birikimi var. Bu kentin çocuğu, kentte doğmuş ve büyümüş. Buraya ne katabilirim heyecanı var. Projelerini çok beğendim, özellikle kentsel dönüşümde bütün paydaşları düşünerek bir yapının dikkate alınması kent için önemli."
DEPREME HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM
"99 depreminde 9 saat göçükte kaldığım için yaşananı iyi biliyorum. 11 ilimizde 6 Şubat’ta ciddi bir yıkım meydana geldi. Bugün oralarda ciddi bir dönüşüm var. Bitişiğimizdeki İstanbul’da büyük bir deprem bekleniyor, orada bir şey yapılmadığını göz önüne alınca kette acıları tekrar yaşamamak için depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bu noktada sunumu çok beğendim. İnsana odaklı bir sunum. Şeyh Edebali’nin söylediği gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’, devletin yaşaması da insanlarla mümkün. İnşallah, biz de bu projelerin takipçisi olacağız ve elimizden geleni yapacağız”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Fay - Gölcük 99 depreminde olduğu gibi duruyor,kentsel dönüşüm yok,nasıl tedbir alınacak
Jeol.müh. Behzat Gönül - Deprem zararlarını azaltmada ilk yöntem dayanıklı ve güçlendirilen zemine projesine ve teknik şartnamelerde gösterilen standartlara uygun binalar yapmak olduğunu bilmekteyiz. İkinci deprem zarar azaltma yöntemi de, depremlerin önceden tahmini ve tespitinin yapılması ile gerekli önlemleri daha önce alıp can ve mal kayıplarının azaltılmasıdır.
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeolojisi Mühendisliği Bölümünden 17/Mart/1999 tarihinde mezun bir Jeoloji Mühendisiyim. Nitelikli meslek bilgilerim, deprem "öncül belirtileri" teorik bilgilerim ve uygulamalı deprem tespit tecrübelerime sahip olarak, depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarım TV ve basında yer almaktadır.
17/08/1999 yılı Ml:7.4 büyüklüğünde olan İzmit/Kocaeli depremini iki ay ve günler önceden tespit yaptım, günümüzde depremlerin önceden tespitini tek başıma yapabilmeyi sürdürmekteyim.
(Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli).
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.