Başkan Aygün, BBP ve Alperen Ocakları Teşkilatları ile buluştu

İstişareye önem veren ve kentin dinamikleri ile düzenli olarak bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları teşkilatları ile buluştu. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda Alperen Ocakları İl Başkanı Fatih Ekmekçioğlu, BBP İlçe Başkanı Samet Çetin, Alperen Ocakları İlçe Başkanı İbrahim Ekici ve teşkilat mensupları hazır bulundu. Konuklarına katılımları dolayısıyla teşekkür eden Başkan Aygün, “Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları'mızın kıymetli teşkilatları ile düzenlediğimiz programda bir araya gelerek projelerimizi paylaştık. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten