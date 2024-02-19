Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Başkan Aygün, BBP ve Alperen Ocakları Teşkilatları ile buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları teşkilatları ile bir araya gelerek, hizmete sunduğu projeleri paylaştı

Başkan Aygün, BBP ve Alperen Ocakları Teşkilatları ile buluştu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İstişareye önem veren ve kentin dinamikleri ile düzenli olarak bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları teşkilatları ile buluştu. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda Alperen Ocakları İl Başkanı Fatih Ekmekçioğlu, BBP İlçe Başkanı Samet Çetin, Alperen Ocakları İlçe Başkanı İbrahim Ekici ve teşkilat mensupları hazır bulundu. Konuklarına katılımları dolayısıyla teşekkür eden Başkan Aygün, “Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları'mızın kıymetli teşkilatları ile düzenlediğimiz programda bir araya gelerek projelerimizi paylaştık. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten

# başkan, Derince, Türkiye, ilçe
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Gençlik merkezleri çocuklar ve gençlerle güzel mask
Gençlik merkezleri çocuklar ve gençlerle güzel
Sabah namazı buluşmaları sürüyor mask
Sabah namazı buluşmaları sürüyor
Aygün vefa ziyaretlerine devam ediyor mask
Aygün vefa ziyaretlerine devam ediyor
Sertif Gökçe’den sabah mesaisi mask
Sertif Gökçe’den sabah mesaisi
Derince'de pazarlar denetleniyor mask
Derince'de pazarlar denetleniyor
Sabah namazı buluşmaları devam ediyor mask
Sabah namazı buluşmaları devam ediyor
Başkan Aygün’den Miraç Kandili mesajı mask
Başkan Aygün’den Miraç Kandili mesajı
Sertif Gökçe, Yenikent’te partililerle buluştu mask
Sertif Gökçe, Yenikent’te partililerle buluştu
Aygün´den Gençlik Merkezi´ne ziyaret mask
Aygün´den Gençlik Merkezi´ne ziyaret
Derince'de her noktada çalışma var mask
Derince'de her noktada çalışma var

19 Şub 2024 - 10:44 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.048.045 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaman: Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık mask
Kocaman: Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık
AK Parti Çayırova, sandık müşahitleriyle buluştu mask
AK Parti Çayırova, sandık müşahitleriyle buluştu
Büyükakın: “İlk maya ailede atılır” mask
Büyükakın: “İlk maya ailede atılır”
Büyükgöz: Tahir başkan stratejik bir yaklaşımla meseleyi ele almış mask
Büyükgöz: Tahir başkan stratejik bir yaklaşımla meseleyi ele almış
Bıyık: Uyum içinde Darıca’yı hizmetle donatacağız mask
Bıyık: Uyum içinde Darıca’yı hizmetle donatacağız
Sezer, gece gündüz sahada mask
Sezer, gece gündüz sahada

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL