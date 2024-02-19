Gölcük’te Abant Su 15 personel alacak

Gölcük Siretiye Mahallesi Siretiye Merkez mevkiinde bulunan Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik A.Ş. tarafından işletilen Abant Su personel alımı yapacak. 4 su şişeleme makinesi operatörü, 1 forklift operatörü ve 10 işçi olmak üzere 15 personel alınacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.