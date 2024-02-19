Şirin, esnaflarla el ele, gönül gönüle

31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını hızlandıran AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, vatandaş ve esnaf buluşmalarına devam ediyor. Başkan Adayı Şirin son olarak Yavuz Sultan Mahallesi’nde esnafları ve bölge sakinlerini ziyaret etti. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat yöneticilerinin de eşlik ettiği programda samimi sohbetleri için esnaflara teşekkür eden Başkan Adayı Şirin, bol kazançlar temennisinde bulunmayı da ihmal etmedi.
DERİNCE’YE ARTI DEĞER
Yavuz Sultan Mahallesi sakinlerine ve esnaflarına hal, hatır sorarak, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Adayı Şirin, seçim sürecinde desteklerini talep etti. Derince’ye hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirten Şirin, “Allah nasip ederse 31 Mart tarihinde yapılacak seçimleri kazanarak sizlere hizmet etmenin onurunu yaşayacağız. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Derince Belediyemizle son derece uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışarak Derincemize artı değer katan projeleri birlikte inşa edeceğiz” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.