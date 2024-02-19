Birikim Tekstil 40 işçi alacak

Gölcük Şirinköy Mahallesi Kervansaray Caddesi’nde bulunan Birikim Moda Konfeksiyon Tekstil firması en az 1 yıl deneyimli makineci ve en az 1 yıl deneyimli paketleme elamanı olmak üzere 40 personel alımı yapacak. Makineci için erkek ve kadınlarda 18-55, paketleme elamanı için erkeklerde 18-40, kadınlarda ise 18-35 yaşları arasında olması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.