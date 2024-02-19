Birikim Tekstil 40 işçi alacak

Gölcük Şirinköy Mahallesi Kervansaray Caddesi’nde bulunan Birikim Moda Konfeksiyon Tekstil firması en az 1 yıl deneyimli makineci ve en az 1 yıl deneyimli paketleme elamanı olmak üzere 40 personel alımı yapacak. Makineci için erkek ve kadınlarda 18-55, paketleme elamanı için erkeklerde 18-40, kadınlarda ise 18-35 yaşları arasında olması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ