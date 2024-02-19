Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 10.45'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gemlik’te kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Bursa başta olmak üzere çevresindeki illerde hafif şekilde hissedildi. Deprem herhangi bir hasara yol açmadı.

AFAD verilerine göre deprem, yerin 13.2 km derinliğinde meydana geldi.

Meydana gelen deprem öncesi, bazı akıllı telefonlara deprem uyarı bildirimi gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi