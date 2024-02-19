AK Parti İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar: Tahir başkanım kente çok büyük değerler katacak

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR ÇOK ÖNEMLİ

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Tahir başkanın başarılı geçen bir 5 yılı var, bundan sonrası için çıtanın daha yükseklere çıkacağı belliydi. Biz böyle bir projeler bütünü bekliyorduk. Tahir başkan konuşmasına başlarken ‘Biz projesiz hiçbir şeyi burada açıklamayacağız. Vaat ve hayal satmayacağız’ dedi. Hali hazırda zaten bütüncül bir projeler bütünü gördük. Belki de bu projeler şehri hayal edemeyeceğimiz şekilde ileriye taşıyacak. Kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalar çok önemli.

KENTE ÇOK BÜYÜK DEĞERLER KATACAĞINI SÖYLEMEK İSTERİM

Şehrin bazı bölgeleri eskidi ve bilindiği üzere 1999’da Kocaeli ciddi bir deprem yaşadı, bunu unutmamak lazım. Deprem gerçeğiyle yaşamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Kentsel dönüşüm etap etap gerçekleşecek olması önemli ve Tahir başkanım vatandaşın rızası olmadan hareket edilmeyeceğini söyledi, bunu söylemek cesaret ister. Burada Tahir başkanımın kente çok büyük değerler katacağını ifade etmek isterim. Ben teşkilatım adına kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah Kocaeli hak ettiğinden daha iyi bir yere Tahir başkanımla, İzmit’te Muharrem Tutuş başkanımla gelecek” ifadelerini kullandı.