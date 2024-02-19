Kocaelispor yönetimi Mustafa Gürsel ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Opsiyon maddesi takımın Süper Lig’e çıkması durumunda geçerli olacak. Gürsel’e verilecek ücretle ilgili her hangi bir bilgilendirme yapılmadı.
Gürsel ile 1.5 yıllık anlaşma
Kocaelispor yönetimi Mustafa Gürsel ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
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19 Şub 2024 - 11:19 Kocaeli- Spor --- Okunma Yazdır
Mahreç Hayrettin Albayrak
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Cantuğrul - Hayırlı olsun ne diyelim çok merak ediyorum başka kulüplerde böyle saçma sapan sözleşme yapanlar varmı 1.5 sezon sözleşme yapıyorsun süper lige çıkarsak devam çıkamazsak tamam ne demek Mustafa gürsel kaç sezon süper ligde görev yaptı başarılı oldu da sen süper lig için sözleşme yapıyorsun hangi mantıkla bunu teklif ediyorsun yada bu şartı kabul ediyorsun akıl tutulması var galiba bizim yöneticilerimizde
Körfez 89 - Saka gibi 1.5 yillik anlasma yapilmis 6 ayda sürmez Mustafa Hocada kovulur suclu araniyorsa yönetim ve biz Kocaelispor taraftarina bakmak yeterli olacaktir
Sabit Fikirli - yönetim büyük hata yapıyor, en kötü play-off oynama ihtimalimiz varken kriz anında ilk hocayı gönderdiler. oyunumuz haftalardır kötü bunu kabul ediyorum ama bunu düzeltecek kişi yine ertuğrul sağlamdı. m. gürsel sezonu tamamlar ama başarılı olur mu bilmiyorum.
Melek - Ertugrul hoca kaliteli , kulturlu bir hocaydi ne yazikki yanlis karar verildi hoca degisikligi.
Yengeç... - Bir buçuk fazla olmuş, onuda sezon sonuna varmaz göndeririz....bari fazla tazminat ödemeyin...
Cengiz - OFFF TAKIM UÇACAK ŞİMDİ GÖRÜN TAKIMA RUH GELECEK HUZUR GELECEK VAR MI İNANAN? ERTUĞRUL SAĞLAM NİYE GÖNDERİLİR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL. TAKIM KÖTÜYMÜŞ ŞİMDİ ÇOKMU İYİ OLACAK 1. LİGE YENİ ÇIKMIŞ SIFIRDAN KADRO KURULMUŞ BU SEVİYEYE GELMİŞ TAKIM DAHA NE BEKLİYORSUNUZ ARDA MI ÇOK İYİ YOKSA EYÜP SPOR TAKIMIMI BUNUN AYRIMINI YAPAMAYAN ADAMLAR.
Dertli Kocaelisporlu. - Herkez benimgibi düşünüyor.
Bu m.gürsel yardımcı hocamıdır?
Kimin yardımcısıdır?
Bu bizim hocamız aslaa olamaz.
Vjzyonsuz yönetim.
Zaten yönetimin bu sezonki hedefi ligde kalmak idi.
Ertuğrul hoca hedefi süperlig olarak belirlemişti yönetim vukobiç hariç debre arası transferiyle bunu kanıtlamıştır
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.