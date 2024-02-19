Gürsel ile 1.5 yıllık anlaşma

Cantuğrul - Hayırlı olsun ne diyelim çok merak ediyorum başka kulüplerde böyle saçma sapan sözleşme yapanlar varmı 1.5 sezon sözleşme yapıyorsun süper lige çıkarsak devam çıkamazsak tamam ne demek Mustafa gürsel kaç sezon süper ligde görev yaptı başarılı oldu da sen süper lig için sözleşme yapıyorsun hangi mantıkla bunu teklif ediyorsun yada bu şartı kabul ediyorsun akıl tutulması var galiba bizim yöneticilerimizde