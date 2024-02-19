Recep Uçar yine “Hayır” dedi

Yeşil-Siyahlı yönetim, özellikle teknik asbaşkan Ekrem Can sezon başında da Uçar’i göreve getirmeyi çok istemiş ancak deneyimli teknik adamdan, “Süper Lig’de çalışmak istiyorum” sözleriyle olumsuz yanıt almıştı. Kısa bir süre önce Kayserispor’u bırakan Uçar’dan bu kez olumlu yanıt alınması bekleniyordu. Ancak yine olmadı. Pendikspor’un gündeminde olan başarılı teknik adam kendisini telefonla arayan Kocaelisporlu yöneticilere yine “Süper Lig’de devam etmek istiyorum. Olmazsa yurt dışına gideceğim” dediği öğrenildi.