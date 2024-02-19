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19 Şub 2024 - 11:20- Spor G:

Recep Uçar yine “Hayır” dedi

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Kocaelispor yönetimi Ertuğrul Sağlam birlikteliğinin sona ermesinin ardından ilk olarak Recep Uçar’ı gündemine aldı.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Recep Uçar yine “Hayır” dedi mask
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Yeşil-Siyahlı yönetim, özellikle teknik asbaşkan Ekrem Can sezon başında da Uçar’i göreve getirmeyi çok istemiş ancak deneyimli teknik adamdan, “Süper Lig’de çalışmak istiyorum” sözleriyle olumsuz yanıt almıştı. Kısa bir süre önce Kayserispor’u bırakan Uçar’dan bu kez olumlu yanıt alınması bekleniyordu. Ancak yine olmadı. Pendikspor’un gündeminde olan başarılı teknik adam kendisini telefonla arayan Kocaelisporlu yöneticilere yine “Süper Lig’de devam etmek istiyorum. Olmazsa yurt dışına gideceğim” dediği öğrenildi.

# kocaelispor, recep uçar
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19 Şub 2024 - 11:20 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
02

Hüseyin - Bırakın artık bu egolu insanları.kendilerini bişe zannediyorlar.biz büyük kulübüz kimse camiadan büyük değildir.kenara yazılsın gün geldiğinde bir daha gündeme bile getirilmesin.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 19 Şubat 12:39
04

Barthez - @Hüseyin 02 nolu yoruma cevabı: Adamsın dostum inşallah bu fikrini kocaelispor camiası gündemde tutar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 13:16
01

Emrah Korkmaz - Süperligde kim çalıştırmak ister küme düşen takım gereksiz bir beklenti. Böyle bir taraftar var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 11:55
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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