Körfez’de camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Körfez Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki camiler, mescitler ve cemevinde çalışmalarını sürdürüyor.
İBADETHANELERDE YOĞUN ÇALIŞMA
İbadethanelerin temizliğini yapan Körfez Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, otuz altı mahallenin tamamında bulunan 86 cami, 7 mescit ve 1 Cem evi içinde bulunan halıları profesyonel makinelerle süpürüp, yıkadı. Ekipler, tuvaletlerin, ayakkabılıkların ve camların temizliğini de gerçekleştirdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.