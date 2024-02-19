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Sezer, gece gündüz sahada

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Gece gündüz demeden hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam eden Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçimlerde desteklerini istedi.

Sezer, gece gündüz sahada mask
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Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Başkan Sezer çalışmalar kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve parti teşkilatı ile birlikte Yeni Mahalle Esentepe, Acara’da hemşehrileri ile bir araya gelerek İmsak vaktinde de umreye giden Gölcüklüleri kutsal topraklara uğurladı.

KARDEŞLİK HUKUKUYLA ÇALIŞIYORUZ

Görev süresi içerisinde vatandaşlardan gelen talepleri imkanları ölçüsünde yerine getirdiklerini ifade eden AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bizler ilçemizde, kendini değil, kentini düşünen, kenti için hizmet etmeye çalışan hemşehrileriniz olarak gece gündüz demeden hem seçimden önce hem de seçimden sonraki dönemde hep birlikte kardeşlik hukukuyla çalışmaya söz veriyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

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19 Şub 2024 - 11:31 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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