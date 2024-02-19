Sezer, gece gündüz sahada

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Başkan Sezer çalışmalar kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve parti teşkilatı ile birlikte Yeni Mahalle Esentepe, Acara’da hemşehrileri ile bir araya gelerek İmsak vaktinde de umreye giden Gölcüklüleri kutsal topraklara uğurladı.
KARDEŞLİK HUKUKUYLA ÇALIŞIYORUZ
Görev süresi içerisinde vatandaşlardan gelen talepleri imkanları ölçüsünde yerine getirdiklerini ifade eden AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bizler ilçemizde, kendini değil, kentini düşünen, kenti için hizmet etmeye çalışan hemşehrileriniz olarak gece gündüz demeden hem seçimden önce hem de seçimden sonraki dönemde hep birlikte kardeşlik hukukuyla çalışmaya söz veriyoruz” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.