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Bıyık: Uyum içinde Darıca’yı hizmetle donatacağız

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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantılarına devam ediyor. Ziyaretlerde konuşan Başkan Muzaffer Bıyık, “Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Darıca Belediyesi olarak uyum içerisinde olarak Darıca’mızı hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz” dedi.

Bıyık: Uyum içinde Darıca’yı hizmetle donatacağız mask
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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gün içerisinde esnaf ve mahalle buluşmaları gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, akşam saatlerinde ise sivil toplum kuruluşları ve derneklerle istişare toplantılarında bir araya geliyor. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Muzaffer Bıyık, dernek yönetimleriyle fikir alışverişinde bulunuyor. Kars Digor Türkmeşen Köyü, Giresun Çamoluk Okçaören Köyü ve Erzurum Aziziye Akdağ Köyü Derneği’ne konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projeleri anlattı.

UYUMLA BİRLİKTE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Hizmetlerin aksamaması için uyum ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Yaklaşık 5 yıldır Darıca Belediyesi olarak gerek hükümetimiz gerekse de Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde ilçemize birçok önemli eser kazandırdık. Bu uyum ve işbirliğini yeni dönemde de sürdürerek Darıca’mızı hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz. Hizmetin devamı için uyum ve işbirliği çok önemli. Hükümetimizin önemli yatırımları olacak. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde önümüzdeki dönem için ilçemize çok önemli projeleri olacak. Uyum ve işbirliği ile kazanan Darıca olacak” diye konuştu.

DARICA’YI BİRLİKTE YÖNETİYORUZ

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla Darıca’yı ortak akılla yönetmeyi sürdüreceklerini de kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin fikirlerini önemsiyoruz. Her fırsatta bir araya gelerek görüş ve önerileri dinliyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Darıca’mızı ortak akılla yönetmek için bu tür istişarelere önem veriyoruz” diye konuştu. Dernek başkanları da Başkan Muzaffer Bıyık’a kendilerini dinlediği ve her zaman destek verdiği için teşekkür ettiler.

Kaynak: BÜLTEN

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19 Şub 2024 - 11:32 - Siyaset --- Okunma

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