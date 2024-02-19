“Taşköprü Kültürü” Körfez’de yaşatılacak

İlçe nüfusunun büyük bir çoğunluğunu oluşturan Taşköprü manavlarının gelenek ve değerlerini, yaşatmaları ve gelecek nesillere aktarmaları için hayata geçirilen “Taşköprü Kültür Evi”nin çalışmalarına başlandı. Başkan Şener Söğüt, “Tarihi Taşköprümüz, mancarlı pidemiz de bunların başında geliyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Yağlı Güreş organizasyonumuz da bu kültürün bir parçası.
SAHİP ÇIKACAK VE KORUYACAĞIZ
Körfez’in adeta mihenk taşı olan Taşköprümüzü, Taşköprülülerimizin, manavlarımızın geleneklerini gelecek nesillerimize aktarmak amacıyla Körfez’e ‘Taşköprü Kültür Evi’ inşa ediyoruz. İçerisinde; yöresel dizayn salonu, örnek taşkörpü ev modeli, sergi alanı ve sanat kursu bulunacak. Yüz yıllık tarihe sahip bu önemli kültüre, tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Taşköprülülerimize ve manavlarımıza, Kültür Evi’miz hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.