CHP Kocaeli adayları Ankara’da tanıtıldı

EN DOĞRU İSİMLER İÇİN ÇALIŞTIK

CHP, 31 Mart seçimleri için aday tanıtım toplantısı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özel, “31 Mart Yerel Seçimlerinde aday olarak gösterilecek isimlerin en doğru isimler olması için çok çalıştık. Kurultaydan bugüne kadar neredeyse her hafta bir Parti Meclisi toplantısı yaptık. Toplamda bin 127 aday belirledik. Belediye başkanlıkları için 100 kadın adayımız var bu rakam 2019’a göre tam iki katına çıkmış. Bu, CHP ve Türkiye için önemli bir adımdır ama asla yeterli değildir” dedi.

BÜYÜKŞEHİR VE 11 ADAY TANITILDI

Konuşmanın ardından Özgür Özel, 30’u büyükşehir, 51’i il olmak üzere belediye başkan adaylarını partilileri selamlamak üzere tek tek sahneye çağırdı. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer 11 ilçe adayı da tanıtıldı. Kocaeli’nin 12 ilçesinden 11 isim açıklanırken, Gebze adayı duyurulmadı. CHP’nin Gebze’de, Türkiye İşçi Partisi ile işbirliği yaparak TİP’in Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş’ı destekleyeceği öğrenildi.