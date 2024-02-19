CHP Kocaeli adayları Ankara’da tanıtıldı

EN DOĞRU İSİMLER İÇİN ÇALIŞTIK
CHP, 31 Mart seçimleri için aday tanıtım toplantısı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özel, “31 Mart Yerel Seçimlerinde aday olarak gösterilecek isimlerin en doğru isimler olması için çok çalıştık. Kurultaydan bugüne kadar neredeyse her hafta bir Parti Meclisi toplantısı yaptık. Toplamda bin 127 aday belirledik. Belediye başkanlıkları için 100 kadın adayımız var bu rakam 2019’a göre tam iki katına çıkmış. Bu, CHP ve Türkiye için önemli bir adımdır ama asla yeterli değildir” dedi.
BÜYÜKŞEHİR VE 11 ADAY TANITILDI
Konuşmanın ardından Özgür Özel, 30’u büyükşehir, 51’i il olmak üzere belediye başkan adaylarını partilileri selamlamak üzere tek tek sahneye çağırdı. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer 11 ilçe adayı da tanıtıldı. Kocaeli’nin 12 ilçesinden 11 isim açıklanırken, Gebze adayı duyurulmadı. CHP’nin Gebze’de, Türkiye İşçi Partisi ile işbirliği yaparak TİP’in Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş’ı destekleyeceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ahmet... - Kaybedecekler kulübü...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.