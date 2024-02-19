Büyükgöz: Tahir başkan stratejik bir yaklaşımla meseleyi ele almış

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesini gazetemize değerlendirdi. Başkan Büyükgöz beyannameyle ilgili şunları söyledi: “Tahir başkanımız stratejik bir yaklaşımla meseleleri ele almış. Burada sık sık bir vaat değil, proje vurgusu yaptı. Toplumundan öncelikli talep ne olarak geliyorsa o talepleri karşılamaya yönelik sıralama esastır. Yerindelik ilkesine uygun hizmet süresi geçeceğini tanımlamış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun”