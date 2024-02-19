Kazada yaralanan gece bekçisi yaşamını yitirdi

Kaza 12 Şubat günü, Kartepe Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Emekli olduktan sonra bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan Mehmet Cüce yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari araç çarptı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Mehmet Cüce’yi hastaneye kaldırdı. Mehmet Cüce dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
3 çocuk babası Mehmet Cüce’nin cenazesi bugün Arslanbey Başaran Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.