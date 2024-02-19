Aygün’den 60 Evler Dayanışma Derneği’ne ziyaret

Sivil toplum kuruluşları ile istişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak 60 Evler Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Erman Ceylan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Başkan Aygün’ün yanı sıra Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarı Hamiyet Kağıtlı da hazır bulundu. Geride kalan beş yıllık süreçte hizmete sunulan eser ve projelere dair istişarelerin de gerçekleştiği programa katılımlarından dolayı Başkan Aygün’e dernek yönetimi tarafından teşekkür edildi.

Kaynak: BÜLTEN