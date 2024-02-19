Aygün’den 60 Evler Dayanışma Derneği’ne ziyaret

Sivil toplum kuruluşları ile istişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak 60 Evler Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Erman Ceylan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Başkan Aygün’ün yanı sıra Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarı Hamiyet Kağıtlı da hazır bulundu. Geride kalan beş yıllık süreçte hizmete sunulan eser ve projelere dair istişarelerin de gerçekleştiği programa katılımlarından dolayı Başkan Aygün’e dernek yönetimi tarafından teşekkür edildi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.