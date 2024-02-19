Güreşte örnek çalışma

Sporun özündeki dostluk ve kardeşlik ruhuna uygun hareket ederek birlikte antrenman yapan iki kulübün yöneticileri yaptıkları açıklamada “ortak antrenman yapmak iki kulübümüz için de çok verimli oldu. Zaman zaman bu tarz ortak çalışmaları yaparak müsabakalara hazırlanabiliriz. Güreş her ne kadar bireysel spor olsa da takım ruhuyla hazırlık çok önemlidir. İki kulübümüzde de Türkiye Şampiyonasına gidecek sporcularımız var. Şampiyona öncesi sporcularımız açısından faydalı bir çalışma oldu. İki takımımızın sporcularına başarılar diliyoruz” dediler.

Kaynak: BÜLTEN