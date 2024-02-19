Babalar ve çocuklar kaliteli vakit geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gözde projelerinden Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı her geçen gün büyümeye ve yeni projelerle insanların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Anne Çocuk etkinliklerinden sonra çocukların babalarıyla daha kaliteli vakit geçirmesi amacıyla Anne Şehir Mimoza Merkezi’nde baba ve çocuk etkinliği düzenledi. Çocuklarıyla verimli zaman geçirmek için bu etkinliğe katılan süper babalar, çocuklardan daha çok eğlendi.

BABALAR DA ÇOCUKLAR KADAR MUTLU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programlarıyla nitelikli aile kavramını oluşturmak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel Mimoza Merkezinde bu kez çocuklar babalarıyla verimli vakit geçirebilsin diye baba çocuk etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, babalar ve çocuklar birbirlerinin resimlerini çizerek, eğlenceli anlar yaşadı. Babalarıyla verimli zaman geçiren çocuklar, çeşitli akıl ve beceri oyunlarında babalarına eşlik etti.

“BU ÇOK GÜZEL BİR ADIM”

Baba çocuk etkinliğine kızı Beyza ile katılan Erinç Bülbül duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Kızıyla birlikte bu etkinlik sayesinde biriktirdikleri anılarına bir yenisini daha eklediğini belirten baba Bülbül, “Ortam çok sıcak. Öğretmenlerimiz çok iyi insanlar, özverililer. Biz babalar, çocuklarımıza evlerimizde bu denli özverili vakit ayıramıyoruz. Bu etkinliği kim başlattıysa ciddi anlamda çok güzel bir adım atmış. Bu etkinliğin faydalı olacağını düşünerek buraya gelmiştim. Gerçekten de faydalı oldu. İnşallah bundan sonraki etkinliklere de katılacağız. Her şey için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Anne Şehir Merkezlerinde düzenlenen Baba ve çocuk atölyelerine katılmak isteyen vatandaşlar, Anne Şehir Merkezi 318 27 25 numaralı hattan bilgi alabilir ya da merkezlere giderek kayıt yaptırabilir.

Kaynak: BÜLTEN