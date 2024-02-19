Büyükakın: “İlk maya ailede atılır”

Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen Bir Yastıkta 41 Yıl programına katılarak, evliliklerinin 41. Yılını kutlayan ailelerle bir araya geldi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir’in de katıldığı programda 41 yıllık evlilikleriyle örnek olan ailelerle sohbet eden Başkan Büyükakın, “İnsan ailede yetişir. O kadar güçlü ailelerimiz var ki, bizi biz yapan, bu milleti bu millet yapan, bu milleti diğer milletlerden ayrıştıran bütün o değerleri aslında biz ailelerimiz içinde öğreniriz, öğretiriz. Farkında olmadan öğretiriz. Davranışlarınızla da öğretirsiniz, alışveriş yaparken öğretirsiniz, komşu hakkıyla öğretirsiniz, helali harama öğretirsiniz, kul hakkını öğretirsiniz. Ama bunu yaparken okulda ders anlatılır gibi anlatmazsınız. Davranışlarınız da gösterirsiniz. Aslolan davranıştır. Ağızdan çıkanlar değildir. İşte aile temelde eğitimin başladığı ilk noktadır” dedi.

“İLK MAYA AİLEDE ATILIR”

‘Bütün meselelerimizin merkezine aileyi yerleştirmemiz lazım’ diyen Başkan Büyükakın, “Aslında insanların karakteri 3-4 yaşına kadar şekillenir. Ahlakı 3-4 yaşına kadar şekillenir. Ondan sonra sokağa çıkar, sokaktaki arkadaşlarıyla bir şeyler daha ekler. Okulda bir şeyler ekler. Ama ilk maya ailede atılır. Onun için bizim bütün mesellerimizin merkezine aileyi yerleştirmemiz, sizin gibi rol modelleri ve örnekleri bütün topluma anlatmamız lazım. Değerli kadın kolları başkanım çok güzel bir program yaptınız, tebrik ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz bu güzel aileleri, bu örnek aileleri yeni aile kuracak olan gençlerle buluşturmak olsun. 41 yıl bir aileyi ayakta tutan insanların, mutlaka genç nesillere anlatacakları vardır. Birlik ve beraberliğin önemini, aynı hedefe doğru yürümenin kıymetini anlatma açısından da sizlerden çok yararlanacağımızı, sizlerle beraber yol yürümemizin, sizin nasihatlarınızın bu kente çok faydası olacağını, bu ülkeye çok faydası olacağını düşünüyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN