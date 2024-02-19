Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Çayırova Millet Bahçesi kendini gösterdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükşehir’in inşa ettiği Çayırova Millet Bahçesi hizmete girmek için gün sayıyor. Yüzde 87’si tamamlanan proje daha yaşanabilir bir çevre sunmayı hedefliyor

Çayırova Millet Bahçesi kendini gösterdi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’ye nefes aldıran ‘Millet Bahçesi’ projeleriyle yeşil alan sayısını her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, hayata ve insana dokunan hizmetlerinde sınır tanımıyor.  Bu bağlamda Büyükşehir, 7’den 70’e herkesin doğayla buluşup, keyifli vakit geçireceği millet bahçelerinin bir yenisini Çayırova ilçesine kazandırıyor. Daha önce Cumhuriyet Mahallesi’ne 33 bin metrekare büyüklüğünde dev bir park inşa ederek bölgede yaşayan vatandaşların memnuniyetini kazanan Büyükşehir, Akse Mahallesi’nde devam eden Millet Bahçesi projesiyle Çayırova’nın gelişimine katkı sunacak.

İLERLEME ORANI YÜZDE 87

Şehre değer katan vizyon projelerine her geçen gün yenilerini ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçelerini çok önemsiyor. Bu doğrultuda yeni Millet Bahçeleri inşa eden Büyükşehir, Çayırova’daki projede yüzde 87 seviyesine geldi. 70 bin metrekare alanda hizmete girecek Çayırova Millet Bahçesi, tüm sosyal donatılarıyla bölgenin en vazgeçilmez yeşil alanlarından birine sahip olacak.

40 DÖNÜME ÇİM SERİMİ

Son yapılan imalatlar ile iyice kendini gösteren Çayırova Millet Bahçesi, yeşiliyle ön plana çıkacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden çalışmalarda şu ana kadar 15 dönüme çim serimi yapıldı. Ekipler 25 dönümü daha çimle kaplayacak. Böylece 70 bin metrekarelik alana sahip Çayırova Millet Bahçesi’nin 40 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak. İş dahilinde Millet Kıraathanesi binasında mobilyaların montajına geçen ekipler, önümüzdeki günlerde lavabo, klozet ve musluk gibi yapılarda kullanılan ürünlerin genel adı olan vitrifiyelerin montajını yapacak.

ÇEVRE DUVARLARI TAMAM

Bir yandan elektrik direklerinin montajının devam ettiği, diğer bir yandan giriş kapılarının kaplamalarının başladığı projede şu an binalardaki elektrik ve mekanik tesisatı tamamlanmaya çalışılıyor. Çevre duvarlarını tamamlayan ve farklı türlerde bin 500 adet yeni ağacın dikimini gerçekleştiren ekipler, diğer imalatları da eş zamanlı olarak yerine getiriyor.

FUTBOL VE BASKETBOL SAHALARI

Çayırova Millet Bahçesi projesinde 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alacak. 

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, Büyükşehir, HER, yeni, sosyal, Çayırova
# ÇAYIROVA BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Çayırova Belediyesi, Ormanspor’u son saniye basketiyle yendi mask
Çayırova Belediyesi, Ormanspor’u son saniye basketiyle yendi
Belediye başkanı sahneye çıktı, kulakların pasını sildi mask
Belediye başkanı sahneye çıktı, kulakların pasını sildi
Bünyamin Çiftçi, gün boyu sahada mask
Bünyamin Çiftçi, gün boyu sahada
Başkan Çiftçi, şampiyon sporcuları ağırladı mask
Başkan Çiftçi, şampiyon sporcuları ağırladı
Çayırova Belediyesi Kağıtspor'a konuk olacak mask
Çayırova Belediyesi Kağıtspor'a konuk olacak
Çiftçi’den Miraç Kandili mesajı mask
Çiftçi’den Miraç Kandili mesajı
Başkan Çiftçi'ye sürpriz karşılama mask
Başkan Çiftçi'ye sürpriz karşılama
Çayırova’da Şubat ayı kültür sanat takvimi belli oldu mask
Çayırova’da Şubat ayı kültür sanat takvimi belli oldu
Çayırova’da Şubat meclisi tamamlandı mask
Çayırova’da Şubat meclisi tamamlandı
Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor’u konuk edecek mask
Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor’u konuk edecek

19 Şub 2024 - 12:54 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.048.045 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

En güzel hediye; el emeği göz nuru ürünler mask
En güzel hediye; el emeği göz nuru ürünler
Çayırova Millet Bahçesi kendini gösterdi mask
Çayırova Millet Bahçesi kendini gösterdi
Körfez’de çocuklar ‘’Dansçı Dede’’ ile eğlendi mask
Körfez’de çocuklar ‘’Dansçı Dede’’ ile eğlendi
Babalar ve çocuklar kaliteli vakit geçirdi mask
Babalar ve çocuklar kaliteli vakit geçirdi
Aygün’den 60 Evler Dayanışma Derneği’ne ziyaret mask
Aygün’den 60 Evler Dayanışma Derneği’ne ziyaret
“Taşköprü Kültürü” Körfez’de yaşatılacak mask
“Taşköprü Kültürü” Körfez’de yaşatılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL