Körfez’de çocuklar ‘’Dansçı Dede’’ ile eğlendi

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘’Dansçı Dede’’ tiyatro oyunu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Çocukların hafta sonu tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmesi için düzenlenen etkinlikte minik tiyatro severler çok eğlendi.

OYUN OYNAYIP, DANS ETTİLER

Kahkahaların havada uçuştuğu tiyatroda minikler bir yandan dans ederken, bir yandan da söylenen şarkılara eşlik ettiler. İçeriğinde çocuk oyunlarının da olduğu ‘’Dansçı Dede’’ tiyatro oyunu çocuklar tarafından çok beğenildi.

ÇOK EĞLENDİLER

Her yaştan çocuğun katıldığı etkinliğe ilgi yoğundu. İçinde oyunları ve şarkıları barındıran tiyatro oyununda çocuklar sahneden inmedi. Doyasıya eğlenen Körfezli minikler, program sonunda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ e teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: BÜLTEN