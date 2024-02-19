AK Parti Çayırova, sandık müşahitleriyle buluştu

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına hız veren AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yoğun bir tempoyla ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Çiftçi ve AK Parti Çayırova kurmayları, dün Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda sandık müşahitleriyle bir araya geldi. Programa Başkan Çiftçi’nin yanı sıra AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Ermiş Göksu ve Orhan Keskin, AK Parti Çayırova İlçe SKM Başkanı İsmail Ballı, AK Parti Çayırova Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez, AK Parti Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yavuz, ilçe yöneticileri ve sandık müşahitleri katılım gösterdi.
“YOL YÜRÜMEKTEN GURUR DUYUYORUM”
İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, yaptığı konuşmada sandık görevlilerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi ve Çayırova’da yeniden zafere ulaşacaklarını belirtti. Sarıdede’nin ardından bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi ise, “Yaklaşık 22 yıldır bu davaya verdiğiniz katkılardan ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Bu şarkı burada bitmeyecek. Sandık görevlilerimizle hazırız ve kararlıyız. 31 Mart zaferimizin şahitleri ve demokrasi nöbetinin bekçileri olacak dava arkadaşlarımla birlikte yol yürümekten gurur duyuyorum” diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.