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AK Parti Çayırova, sandık müşahitleriyle buluştu

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Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile AK Parti Çayırova ilçe kurmayları dün akşam düzenlenen programda sandık müşahitleriyle buluştu.

AK Parti Çayırova, sandık müşahitleriyle buluştu mask
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına hız veren AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yoğun bir tempoyla ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Çiftçi ve AK Parti Çayırova kurmayları, dün Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda sandık müşahitleriyle bir araya geldi. Programa Başkan Çiftçi’nin yanı sıra AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Ermiş Göksu ve Orhan Keskin, AK Parti Çayırova İlçe SKM Başkanı İsmail Ballı, AK Parti Çayırova Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez, AK Parti Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yavuz, ilçe yöneticileri ve sandık müşahitleri katılım gösterdi.

“YOL YÜRÜMEKTEN GURUR DUYUYORUM”

İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, yaptığı konuşmada sandık görevlilerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi ve Çayırova’da yeniden zafere ulaşacaklarını belirtti. Sarıdede’nin ardından bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi ise, “Yaklaşık 22 yıldır bu davaya verdiğiniz katkılardan ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Bu şarkı burada bitmeyecek. Sandık görevlilerimizle hazırız ve kararlıyız. 31 Mart zaferimizin şahitleri ve demokrasi nöbetinin bekçileri olacak dava arkadaşlarımla birlikte yol yürümekten gurur duyuyorum” diye konuştu.

 

Kaynak: BÜLTEN

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19 Şub 2024 - 12:55 Kocaeli/ Çayirova- Siyaset --- Okunma

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