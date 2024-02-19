Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Emekevler Mahallesi’nde Cumhur İttifakı MHP İlçe Başkanı Hayati Dilek ve ilçe yönetimi tarafından düzenlenen programa katılan Başkan Kocaman, “Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık” dedi.

EN YÜKSEK OY KARTEPE’DEN ÇIKACAK

Programda konuşan MHP İlçe Başkanı Hayati Dilek, “Cumhur İttifakı olarak bir söz verdik. En yüksek oy Kartepe’den çıkacaktır. Biz bu sözü verirken Kartepeli hemşehrilerimize güvendik. Bizleri bu yolda yalnız kalmayacağız” dedi.

KARTEPEMİZ BÜYÜMEKTEDİR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık. Kartepemiz her geçen gün büyümektedir. Hep birlikte çalışıyoruz. Son yıllarda siyasette yaşananlara baktığınız zaman konunun yerel seçimlerin ötesine geçtiğini görmekteyiz” açıklamasında bulundu.

FARKLI HESAPLAR

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman, “ İstanbul seçimlerini kazanan beyefendi, belediye başkanlığı yerine Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya çalıştı. Bu durumun küçük ölçeklisi burada yaşandı. İzmit Belediye Başkanı burada STK’larla birlikte siyasi çalışmalar yaptı. Burada amacı İzmit’te hizmet değil büyükşehir belediye başkanı olmaktı” ifadelerini kullandı.

HESAPLAR TUTMADI

Genel seçimleri Millet İttifakı’nın kazanması durumunda bir takım hesapların yapıldığını belirten Başkan Kocaman, “Bu hesaplar tutmadı. Bunlar bir araya gelmesinin millete hizmet etmek olmadığını görmekteyiz. Cumhur İttifakı başkanları ne için seçildiklerini, ne için mücadele ettiklerini asla unutmazlar” şeklinde konuştu.

BİZLERİ HİÇ MAHCUP ETMEDİ

2019’da göreve hizmetkar olmak için geldim” diyen Başkan Kocaman, “Bugünde hizmet etmek için yollardayız. Kartepeli hemşehrilerime hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Birlikte bunu başardık. Bu dönemde birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Kartepe’den gönderilecek mesaj çok önemlidir. Bu ilçede yaşayan insanlarımız ezana, bayrağa, toprağa bakışını hepimiz biliyoruz. Bu güzel insanlarımız bizleri hiç mahcup etmedi” dedi.

Kaynak: BÜLTEN