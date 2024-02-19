Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Kocaman: Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık

ABONE OL Google News Sayfamız

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Kocaman, “Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık” dedi. 

Kocaman: Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Emekevler Mahallesi’nde Cumhur İttifakı MHP İlçe Başkanı Hayati Dilek ve ilçe yönetimi tarafından düzenlenen programa katılan Başkan Kocaman, “Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık” dedi.   

EN YÜKSEK OY KARTEPE’DEN ÇIKACAK

Programda konuşan MHP İlçe Başkanı Hayati Dilek, “Cumhur İttifakı olarak bir söz verdik. En yüksek oy Kartepe’den çıkacaktır. Biz bu sözü verirken Kartepeli hemşehrilerimize güvendik. Bizleri bu yolda yalnız kalmayacağız” dedi.

KARTEPEMİZ BÜYÜMEKTEDİR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık. Kartepemiz her geçen gün büyümektedir. Hep birlikte çalışıyoruz. Son yıllarda siyasette yaşananlara baktığınız zaman konunun yerel seçimlerin ötesine geçtiğini görmekteyiz” açıklamasında bulundu.

FARKLI HESAPLAR

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman, “ İstanbul seçimlerini kazanan beyefendi, belediye başkanlığı yerine Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya çalıştı. Bu durumun küçük ölçeklisi burada yaşandı. İzmit Belediye Başkanı burada STK’larla birlikte siyasi çalışmalar yaptı. Burada amacı İzmit’te hizmet değil büyükşehir belediye başkanı olmaktı” ifadelerini kullandı.      

HESAPLAR TUTMADI

Genel seçimleri Millet İttifakı’nın kazanması durumunda bir takım hesapların yapıldığını belirten Başkan Kocaman, “Bu hesaplar tutmadı. Bunlar bir araya gelmesinin millete hizmet etmek olmadığını görmekteyiz. Cumhur İttifakı başkanları ne için seçildiklerini, ne için mücadele ettiklerini asla unutmazlar” şeklinde konuştu.

BİZLERİ HİÇ MAHCUP ETMEDİ

2019’da göreve hizmetkar olmak için geldim” diyen Başkan Kocaman, “Bugünde hizmet etmek için yollardayız. Kartepeli hemşehrilerime hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Birlikte bunu başardık. Bu dönemde birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Kartepe’den gönderilecek mesaj çok önemlidir. Bu ilçede yaşayan insanlarımız ezana, bayrağa, toprağa bakışını hepimiz biliyoruz.  Bu güzel insanlarımız bizleri hiç mahcup etmedi” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

# Büyükşehir, seçim, hizmet, başkan, ilçe, HER, İzmit, İstanbul

19 Şub 2024 - 12:56 Kocaeli/ Kartepe- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.048.045 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaman: Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık mask
Kocaman: Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık
AK Parti Çayırova, sandık müşahitleriyle buluştu mask
AK Parti Çayırova, sandık müşahitleriyle buluştu
Büyükakın: “İlk maya ailede atılır” mask
Büyükakın: “İlk maya ailede atılır”
Büyükgöz: Tahir başkan stratejik bir yaklaşımla meseleyi ele almış mask
Büyükgöz: Tahir başkan stratejik bir yaklaşımla meseleyi ele almış
Bıyık: Uyum içinde Darıca’yı hizmetle donatacağız mask
Bıyık: Uyum içinde Darıca’yı hizmetle donatacağız
Sezer, gece gündüz sahada mask
Sezer, gece gündüz sahada

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL