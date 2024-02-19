Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

En güzel hediye; el emeği göz nuru ürünler

ABONE OL Google News Sayfamız

Kadın girişimciler el emeği göz nuru ürünlerini satmaya devam ediyor. Bu özel ürünleri satın alanlar sevdiklerine hediye ediyor

En güzel hediye; el emeği göz nuru ürünler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve birçok alanda satış ve organizasyon yapan üreten ve girişimci kadın kooperatifleri el emeği göz nuru ürünlerini her platformda alıcıyla buluşturmaya devam ediyor. Kadın kooperatifleri ve derneklerimizin katılımı ile gerçekleştirilen satışlara vatandaşların yoğun ilgisi olurken el emeği ile hazırlanan ürünler özellikle çocukların ve çiftlerin ilgi odağı oldu.

KOCAELİ DE ÜRETEN DERNEKLER ÇOK ŞANSLI

Bir AVM’de açılan stantta İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadının Eli Kocaeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hanımeller Derince Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, KÖG Balder (Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri Derneği), Tüm Engellileri Birleştirme Derneği – Kocaeli Şube, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ürünlerini sergileyerek satış yaptı.

BU ÜRÜNLER ÇOK SEVİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü içerisindeki Kadın Kooperatifleri Biriminin önderliğinde gerçekleşen etkinlikte kooperatif ve derneklerdeki üreten kadınların el emeği ürünleri örgü çantalar, takılar, amigurumi bebekler, bebek ve çocuk giyim ürünleri, el yapımı mum gibi ürünler satışa çıktı. Birbirinden güzel ürünlerin stantları süslediği satışta çiftlerin el emeği göz nuru ürünleri ilgi görürken aksesuarlar da göz kamaştırdı.

EVİMİZE KATKIDA BULUNUYORUZ

Kadın girişimci Sultan Melek Kabaca konuşmasında, “El emeğimle yaptığım seramik ürünleri satıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bize hazırladığı bu alanlarda satış yaparak evimize katkıda bulunuyoruz. Bize bu imkânı sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÜRETMEKTEN VE KAZANMAKTAN MUTLUYUZ

Emine Soyyiğit de, “Evde kendimizin ürettiği el emeği ürünleri buralarda satma imkânı bulduk. Biz yıllardır üretiyoruz ama bir türlü satma imkânı bulamıyorduk. Şimdi buralarda hazırlanan bize özel stantlarla hem satışımızı yapıyoruz hem de daha çok insana ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bize bu imkânı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDILAR

3 gün boyunca devam eden satışta onlarca kadın el emeği göz nuru eserlerini satarak bütçesine katkıda bulundu. Satıştan ve organizasyondan oldukça mutlu olan kadın girişimciler ürettiklerini alıcıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Birçok ürünün satıldığı gün sonunda yeni bir etkinlik için şimdiden çalışmalar başladı.

Kaynak: BÜLTEN

# tahir büyükakın, Kocaeli, Büyükşehir, HER, Derince, yeni, İzmit

19 Şub 2024 - 12:57 - Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.048.045 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

En güzel hediye; el emeği göz nuru ürünler mask
En güzel hediye; el emeği göz nuru ürünler
Çayırova Millet Bahçesi kendini gösterdi mask
Çayırova Millet Bahçesi kendini gösterdi
Körfez’de çocuklar ‘’Dansçı Dede’’ ile eğlendi mask
Körfez’de çocuklar ‘’Dansçı Dede’’ ile eğlendi
Babalar ve çocuklar kaliteli vakit geçirdi mask
Babalar ve çocuklar kaliteli vakit geçirdi
Aygün’den 60 Evler Dayanışma Derneği’ne ziyaret mask
Aygün’den 60 Evler Dayanışma Derneği’ne ziyaret
“Taşköprü Kültürü” Körfez’de yaşatılacak mask
“Taşköprü Kültürü” Körfez’de yaşatılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL