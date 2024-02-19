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Şehir Hastanesi için 18 araçlık taksi ihalesi

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Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Hastanesi için 28 Şubat’ta 18 araçlık taksi durağı ihalesi düzenleyecek.

Okan Karataş
Okan Karataş Tüm Haberleri
Şehir Hastanesi için 18 araçlık taksi ihalesi mask
Şehir Hastanesi için 18 araçlık taksi ihalesi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Hastanesi için 28 Şubat’ta 18 araçlık taksi durağı ihalesi düzenleyecek. İhaleye katılacakların 27 Şubat tarihine kadar evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.

 

18 ARAÇLIK TAKSİ DURAĞI İHALESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşım imkanlarından daha fazla yararlanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Hastanesi için taksi durağı ihalesi düzenliyor. 18 araçlık taksi durağı ihalesi 28 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda gerçekleştirilecek.

 

Şehir Hastanesi için 18 araçlık taksi ihalesi

ŞARTNAME DAİRE BAŞKANLIĞINDA  

Şehir Hastanesinde çalıştırılacak taksi durağı ihale şartnameleri Ulaşım Daire Başkanlığından temin edilecek. Şartname bedeli 250 TL. İhaleye İzmit ilçesinde faaliyet gösteren taksi sahipleri katılabilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 27 Şubat Salı günü saat 12.30’a kadar evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit
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19 Şub 2024 - 12:57 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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