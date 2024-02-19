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19 Şub 2024 - 13:05- Gündem G:

ÇYDD Başkanı Meral Dönmez, Tüysüzler Mahalle Muhtar Adayı

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, İzmit Tüysüzler Mahallesi Muhtarlığına aday. Dönmez, muhtar seçilmesi halinde alacağı muhtarlık maaşını, sosyal projelere ve öğrencilere burs olarak paylaşacağını söyledi.

ÇYDD Başkanı Meral Dönmez, Tüysüzler Mahalle Muhtar Adayı mask
ÇYDD Başkanı Meral Dönmez, Tüysüzler Mahalle Muhtar Adayı
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MAAŞINI ÖĞRENCİ BURSUNA VERECEK
CHP’nin tanınmış simalarından, KYÖD eski Başkanı Mahir Dönmez’ in eşi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, İzmit Tüysüzler Mahallesi Muhtarlığına aday. Sosyal sorumluluk projelerinde önemli çalışmalar yapan Meral Dönmez, “Daha iyiye, daha güzele ve hep birlikte” sloganıyla yola çıktığı muhtarlık yarışında seçimi kazanması halinde alacağı muhtarlık maaşını sosyal projelere ve öğrencilere burs olarak paylaşacağını söyledi.

ÇYDD Başkanı Meral Dönmez, Tüysüzler Mahalle Muhtar Adayı

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Kocaeli, İzmit, sosyal

19 Şub 2024 - 13:05 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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