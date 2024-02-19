ÇYDD Başkanı Meral Dönmez, Tüysüzler Mahalle Muhtar Adayı

MAAŞINI ÖĞRENCİ BURSUNA VERECEK
CHP’nin tanınmış simalarından, KYÖD eski Başkanı Mahir Dönmez’ in eşi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, İzmit Tüysüzler Mahallesi Muhtarlığına aday. Sosyal sorumluluk projelerinde önemli çalışmalar yapan Meral Dönmez, “Daha iyiye, daha güzele ve hep birlikte” sloganıyla yola çıktığı muhtarlık yarışında seçimi kazanması halinde alacağı muhtarlık maaşını sosyal projelere ve öğrencilere burs olarak paylaşacağını söyledi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.