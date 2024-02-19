Malatya'da korkutan deprem

Sabah saatlerinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bir deprem haberi de Malatya'dan geldi. 6 Şubat depreminde ağır yara alan Malatya'da bu defa depremin büyüklüğü 4.3 oldu
Kaynak: HABER MERKEZİ
AFAD verilerine göre saat 12:23’te Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sabah saatlerinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bir deprem haberi de Malatya'dan geldi. 6 Şubat depreminde ağır yara alan Malatya'da bu defa depremin büyüklüğü 4.3 oldu
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.