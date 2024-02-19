Karamürsel İY şampiyon

İKİ TAKIMDA 4’DE 4 YAPMIŞTI

U-14 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek takımın belirleneceği Play-Off’ta D Grubu’nda çok büyük çekişme vardı. İlk 4 maçını kazanan Karamürsel İdman Yurdu ile Kartepe Fatih Sultan Mehmet FK kozlarını paylaştı. Kazanan takımın ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edeceği maçta beraberlik de ise iki takım baraj maçı oynayacaktı. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Karamürsel İY, Aykut Kırcalı’nın attığı golle 1-0 önde bitirdi.

KARAMÜRSEL İY İKİNCİ YARIDA İKİ GOL DAHA BULDU

Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Fatih Sultan Mehmet FK, ikinci yarıya çok baskılı başladı. Bu yarıda ilk 10 dakikada bu baskısı gol getirmeyen Fatih Sultan Mehmet, 50.dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Defansın arkasına atılan topta Mehmet Zengin, Karamürsel İY’yi 2-0 öne geçirdi. Maçın sonlarına doğru Fatih Sultan Mehmet FK defansı ile kalecisinin anlaşmazlığından faydalanan Poyraz Taşdemir, Karamürsel İY’nin üçüncü golünü attı. Maçı da Siyah-Beyazlı ekip 3-0 kazandı, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkını kazandı.

U-14 LİGİ PLAY-OFF D GRUBU PUAN DURUMU

