Bekirderespor’da büyük sevinç

HİSAREYNSPOR’U KONUK ETTİ

Bekirderespor, Cephanelik Stadı’ndaki maçta geçen hafta ligde kalmayı garantileyen Hisareynspor’u konuk etti. Hisareynspor, ligde kalmayı garantileyince birçok tecrübeli oyuncu da takımdan ayrıldı. Sahaya genç oyuncularla çıkan Hisareynspor, maçın ilk 20 dakikasında başa baş bir oyun sergiledi. Bekirderespor, 25.dakikada Turgay Uçar’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

BEKİRDERESPOR 2-0 YAPTI RAHATLADI

İki yıl önce yeniden çıktığı Süper Lig’de geçen yıl kalıcı olmayı başaran Bekirderespor, bu sezonda genç oyuncularla mücadele etti. Ligin son haftalarındaki çıkışı ile dikkat çeken Sarı-Siyahlı ekip, pazar günü sahasında oynayacağı Hisareynspor karşısında 1 puan bile alsa kümede kalacaktı. İlk yarıyı 1-0 önde bitiren Bekirderespor, ikinci yarıda Turgay Çoban’ın golüyle skoru 2-0 yaptı, rahatladı. Maçı da 2-1 kazanan Bekirderespor sahadan 2-1 galip ayrıldı, ligde kalışını ilan etti.