Periler, seriye devam ediyor

TARSUSSPOR KARŞISINDA İLK İKİ ÇEYREKTE GERİDEYDİ

Ligde oynadığı son iki maçında evinde Bursa Uludağ Basketbol’u 77-71, deplasmanda da Nesibe Aydın karşısında 99-90 kazanan İzmit Belediyespor, Pazar günü de Tarsusspor karşısında sahaya galibiyet için çıktı. İlk periyota kötü başlayan temsilcimiz 25-21 gerideydi. Mavi-Yeşilli ekip, devreyi de 48-47 geride tamamladı. Üçüncü periyotta 22-16’lık seri yakalayan temsilcimiz, bu çeyreği 69-64 önde geçti. Son periyotta farkı giderek açan İzmit Belediyespor, sahadan 93-80 galip ayrıldı.

NARED 31 SAYI ATTI

Bu hafta deplasmanda Beşiktaş karşısında sınav verecek olan Mavi-Yeşilli ekipte, son Tarsus maçında 31 sayı yapan Aıme Nared karşılaşmanın yıldızıydı. Nared, 11 ribaunt ve 6 asist yaptı. Temsilcimiz de Hillsman ve Ivanova 15’şer, Ayşe Cora ise 14 sayıyla skora katkı sağladı. Tarsus’u son iki çeyrekte yenen İzmit Belediyespor, ligde 24.maçında 16.galibiyetini alıp, 40 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

İZMİT BELEDİYE: 93 TARSUSSPOR: 80

SALON: İzmit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Yiğit Emre Şimşek, Hasan Ok, Sami İrek

İZMİT BELEDİYESPOR: Khaalia Hillsman 15, Gergana İvanova 15, Sierra Lashe Calhoun 10, Ayşe Cora 14, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı 2, Jaime Nared 31, Ferda Yıldız 6

TARSUSSPOR: Kübra Erat 2, Büşra Akgün, Terezia Palenikova 9, Khadijiah Cave 21, G Mrice Davis 14, Yağmur Bul 16, Danielle Robinson 18,

1.Periyot: 21-25

İlk yarı: 47-48

3.Periyot: 69-64

Kaynak: SPOR SERVİSİ