Yıldız: Gemiyi sağ salim limana yanaştırdık

“SÜPER LİG’E DEVAM”
Bekirderespor Başkanı Sabri Yıldız, genç oyuncularla gemiyi sağ salim limana yanaştırdıklarını belirterek, “2023-2024 Sezonun son maçında rakibimizi 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledik. Yeni sezonda da Süper Lig’e devam edeceğiz.
Son dönemde moda olan maça çıkmama modasına uymayıp, Hisareynspor Kulübü’ne son maç olmasına rağmen maça çıktığı için tebrik ediyorum. Gemiyi sağ salim limana yanaştırdık. Sezon başından itibaren başta Sportif Direktörümüz Ergün Şengül olmak üzere, teknik ekibimizi ve sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Onurluyuz, gururluyuz, mutluyuz. Çünkü biz Bekirderesporluyuz” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.