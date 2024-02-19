Yıldız: Gemiyi sağ salim limana yanaştırdık

“SÜPER LİG’E DEVAM”

Bekirderespor Başkanı Sabri Yıldız, genç oyuncularla gemiyi sağ salim limana yanaştırdıklarını belirterek, “2023-2024 Sezonun son maçında rakibimizi 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledik. Yeni sezonda da Süper Lig’e devam edeceğiz.

Son dönemde moda olan maça çıkmama modasına uymayıp, Hisareynspor Kulübü’ne son maç olmasına rağmen maça çıktığı için tebrik ediyorum. Gemiyi sağ salim limana yanaştırdık. Sezon başından itibaren başta Sportif Direktörümüz Ergün Şengül olmak üzere, teknik ekibimizi ve sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Onurluyuz, gururluyuz, mutluyuz. Çünkü biz Bekirderesporluyuz” dedi.