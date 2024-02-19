Sözde mehdi Derince’den Çanakkale’ye gitmiş

Selda Hatun TAN'ın özel haberi
Mustafa Çabuk sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla kendisini mehdi ilan ettikten sonra topladığı bir grup ile çeşitli yerlerde yaşamaya başladı. Son olarak 1 yıl önce Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan termal otel ve bungalov evlerden oluşan 2 tesiste depremzedelerin yaşayacağını öne sürerek 2 yıllığına kiralayarak yaklaşık 300 müridi ile yaşamaya başladı.
‘HZ. MEHDİ ULUSA SESLENİYOR’ DİYE YAYIN YAPTI
Termal tesislerde, sosyal medya üzerinden sözde tebliğ hesapları bulunan ve canlı yayınlarla ’Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor’ programları yapan tarikat, sosyal medya hesapları üzerinden sözde dini bilgiler verdi. Sözde mehdi, müritleri ile birlikte ‘Mehdi’ye Bağlılık’ töreni düzenledi.
KAÇAK KAZIDA YAKALANDILAR
Köy halkının yaşayan bu gruptan rahatsızlığını dile getirmesi üzerine Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini tarikat üyeleri olarak tanıtan grubu kaçak kazı yaparken yakaladı. Olayla ilgili olarak 21 kişi tutuklanırken operasyonda 2 ruhsatsız silah da ele geçirildi.
AİLELER TELEVİZYONA ÇIKINCA KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Kayıp çocuklarının bu gruba katıldığını öğrenen ailelerin televizyon programlarına çıkması üzerine olayla ilgili birçok detay anlatıldı. Sözde Mehdi’nin müritlerini günahlarının af olması için kızılcık sopası ile defalarca vurduğu ve birçok kişinin mal varlıklarını bağışladığı, gruptaki erkeklerin köylerde tarlalarda çalışarak maddi katkı sağladığı ortaya çıktı. Televizyon programında anlatılanların ardından olayla ilgili olarak yeniden çalışma başlatıldı.
KENDİNİ MEHDİ İLAN ETTİ
Kendini mehdi ilan ederek müritleri ile izole bir yaşama geçen Mustafa Çabuk’un geçmişte bilgisayar yazılımcısı ve korsan cd işi yaptığı, mehdi olduğunu önce ailesine ilan ettiği ardından da topladığı küçük bir grup ile İstanbul Ağva’da bir otele yerleştiği öğrenildi.
DERİNCE’DE YAPILANMIŞ
Mustafa Çabuk’un Ağva’nın ardından Derince 60 Evlere gelerek buraya yerleştiği, burada yapılanmasına devam ettiği ve büyüttüğü, burada şirket kurduğu tespit edildi. Çabuk’un Çanakkele’de oteli Derince’de ki şirketi üzerinden kiraladığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Furkanci - ben ona inaniyorum. Insanligin kurtulusu mehdimizde.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.