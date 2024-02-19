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6 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-43" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-43" operasyonlarıyla 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten, yeşil bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

6 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-43" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Interpol Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlüklerince, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 ilde "Kafes-43" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülteni, yeşil bülteni ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) arama kaydı olan 23 şüpheliye yönelik operasyonlarda, tüm şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

Yakalanan şüphelilerin, adam öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üye olma, uyuşturucu, kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğunun tespit edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Interpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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19 Şub 2024 - 14:02 - Asayiş --- Okunma

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