Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Ayhan C. idaresindeki 34 DD 3161 plakalı beton mikseri, Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, yola dökülen betonun temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.