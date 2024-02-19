Kocaeli Trabzonlular Derneği, Kurtuluş Gününü kutlayacak

TÜM TRABZONLULAR DAVETLİ

Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, 25 Şubat ‘Trabzon’un Kurtuluşu’nun yıldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, 25 Şubat Pazar Günü saat 19.00’da Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kent protokolü ve Kocaeli’ndeki tüm Trabzonluların davetli olduğu etkinlik saat 18.00’da kokteyl ile başlayacak. Ardından Horon gösterisi, protokol konuşmaları, Trabzon Tarihi konusunda söyleşi ve Temel Dursun Skeç gösterisi ve mahalli sanatçılar konser verecek.



TRABZON’UN İŞGALİ VE KURTULUŞU

1917'de Rusya'da Bolşevik ihtilali olunca, Rus ordusunda büyük bir panik başladı. Geri çekilmek zorunda kalan Ruslarla, 18 Aralık 1917'de Erzincan Antlaşması yapıldı. Bu antlaşmaya Ermeniler uymayıp, Türkler aleyhinde katliamlara girişince, Ordu Komutanı Vehip Paşa'ya ileri harekât emri verildi. 11 Şubat 1918'de genel hareket emrini alan ordumuz, bir koldan Kafkasya üzerine ilerlerken, diğer koldan Trabzon’lu Albay Hamdi Bey (Pirselimoğlu)komutasındaki 37. Tümen; Giresun'dan 123. alay ile takviye edilerek Trabzon üzerine yola çıktı. Bölgedeki çeteleri de temizleyerek ilerleyen birliklerimiz 14 Şubat 1918'de Vakfıkebir'i, 18 Şubat 1918'de Akçaabat'ı geri aldı. Birkaç gün içinde çevreyi düşmanlardan temizleyen birliklerimiz 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon'a girdi. Trabzon'un ve Trabzon’lunun 2 yıla yaklaşan esaret ve muhacirlik çilesi sona erdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ