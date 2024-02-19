Büyükşehir, işyeri kiraya verecek

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işyeri kiraya veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun verdiği yetkilere dayanarak 29.12.2022 tarih ve 2022/10-281 sayılı UKOME Kararı ile 10.08.2017 tarih 461 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve 31.01.2024 tarih 692 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı gereği İzmit İlçesinde bulunan toplam 18 adet ticari taksiden oluşan durak yerinin 5 yıl süreyle ihale ederek kiraya verecek.

Kaynak: Haber Merkezi