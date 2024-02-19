İbrahim Şirin, meclis üyesi aday adayları ile buluştu

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı olan İbrahim Şirin, meclis üyesi aday adayları ile bir araya geldi. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda düzenlenen program Başkan Adayı Şirin’in yanı sıra AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan, teşkilat yöneticileri ve meclis üyesi aday adaylarının yoğun katılımı ile gerçekleşti.

İSTİŞARE TOPLANTISI

Derince’ye hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirten İbrahim Şirin, “Hepimizin ortak bir amacı var o da Derince’mize hizmet etmek. Bu anlayışla göreve talip olan meclis üyesi aday adaylarımızla bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Davetimize icabet eden kıymetli, belediye meclis üyesi aday adaylarımıza teşekkür ediyor, AK Partimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: Bülten