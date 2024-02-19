Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

İbrahim Şirin, meclis üyesi aday adayları ile buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, meclis üyesi aday adayları ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

İbrahim Şirin, meclis üyesi aday adayları ile buluştu mask
İbrahim Şirin, meclis üyesi aday adayları ile buluştu
İbrahim Şirin, meclis üyesi aday adayları ile buluştu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı olan İbrahim Şirin, meclis üyesi aday adayları ile bir araya geldi. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda düzenlenen program Başkan Adayı Şirin’in yanı sıra AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan, teşkilat yöneticileri ve meclis üyesi aday adaylarının yoğun katılımı ile gerçekleşti.

 

İbrahim Şirin, meclis üyesi aday adayları ile buluştu

İSTİŞARE TOPLANTISI

Derince’ye hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirten İbrahim Şirin, “Hepimizin ortak bir amacı var o da Derince’mize hizmet etmek. Bu anlayışla göreve talip olan meclis üyesi aday adaylarımızla bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Davetimize icabet eden kıymetli, belediye meclis üyesi aday adaylarımıza teşekkür ediyor, AK Partimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

İbrahim Şirin, meclis üyesi aday adayları ile buluştu

Kaynak: Bülten

# Derince, hizmet, ilçe, başkan, AK Parti, parti, VAR
# AK PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
Kocaman: “Biz hep birlikte Kartepeyiz” mask
Kocaman: “Biz hep birlikte Kartepeyiz”
Büyükgöz: Tahir başkan stratejik bir yaklaşımla meseleyi ele almış mask
Büyükgöz: Tahir başkan stratejik bir yaklaşımla meseleyi ele almış
AK Parti İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar: Tahir başkanım kente çok büyük değerler katacak mask
AK Parti İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar: Tahir başkanım kente çok büyük değerler katacak
Milletvekili Hülagü: "Depreme hazırlıklı olmamız lazım" mask
Milletvekili Hülagü: "Depreme hazırlıklı olmamız lazım"
Milletvekili Katırcıoğlu: Her kesime dokunabilecek bir proje tanıtımı mask
Milletvekili Katırcıoğlu: Her kesime dokunabilecek bir proje tanıtımı
Milletvekili Yaman: Tahir Büyükakın ile gurur duydum mask
Milletvekili Yaman: Tahir Büyükakın ile gurur duydum
Trabzonlulardan Söğüt’e tam destek mask
Trabzonlulardan Söğüt’e tam destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset istismarla mevzi kapma yarışı değildir mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset istismarla mevzi kapma yarışı değildir
Tutuş, “İzmit’te kadınlarımızla birlikte tarih yazacağız” mask
Tutuş, “İzmit’te kadınlarımızla birlikte tarih yazacağız”
Muharrem Tutuş’a köylerden sevgi seli mask
Muharrem Tutuş’a köylerden sevgi seli

19 Şub 2024 - 14:57 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.048.045 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaman: “Biz hep birlikte Kartepe'yiz” mask
Kocaman: “Biz hep birlikte Kartepe'yiz”
İbrahim Şirin, meclis üyesi aday adayları ile buluştu mask
İbrahim Şirin, meclis üyesi aday adayları ile buluştu
Kocaman: Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık mask
Kocaman: Cumhur İttifakı olarak ilçemize çok güzel eserler kazandırdık
AK Parti Çayırova, sandık müşahitleriyle buluştu mask
AK Parti Çayırova, sandık müşahitleriyle buluştu
Büyükakın: “İlk maya ailede atılır” mask
Büyükakın: “İlk maya ailede atılır”
Büyükgöz: Tahir başkan stratejik bir yaklaşımla meseleyi ele almış mask
Büyükgöz: Tahir başkan stratejik bir yaklaşımla meseleyi ele almış

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL